Терапевт рассказала, что может помочь охладиться в машине в жару

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Включение кондиционера и его настройка на подачу рассеянного воздуха, поддержание оптимальной влажности в салоне или открытие окна в машине при условии, что человек занял безопасное место, могут помочь охладиться в жаркую погоду, рассказала врач-терапевт Елена Попова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Оптимальная температура в салоне автомобиля составляет от 22 до 25 градусов, влажность – от 65 до 80%", – отметила она.

Врач напомнила, что температура воздуха в салоне, как правило, выше, чем на улице, что побуждает людей охладиться. Для этого они включают кондиционеры или открывают окна, однако стоит помнить о некоторых нюансах.

"Вероятность простуды в машине есть всегда, даже если вы не включаете кондиционер и не открываете окна", – подчеркнула Попова.

По ее словам, при использовании кондиционера в автомобиле риск заболеть намного выше. Это связано с тем, что люди, перемещаясь с жаркой улицы в салон, садятся под потоки ледяного воздуха, чего делать нельзя. Перепад температур между улицей и автомобилем не должен превышать 10 градусов.



При использовании автомобильного кондиционера стоит настраивать его на подачу рассеянного воздуха и не забывать своевременно менять фильтр, подчеркнула врач.

"Если этого не делать, кондиционер быстро превратится в рассадник инфекций и аллергенов. Дышать таким воздухом будет небезопасно", – объяснила Попова.

Также необходимо помнить, что кондиционер сушит воздух внутри машины, а низкая влажность приводит к сухости слизистых, что делает их более восприимчивыми, повышается риск заболеть. По этой причине врач рекомендует не держать кондиционер постоянно включенным.

В случае, если у человека аллергия, передвижение на автомобиле с включенным кондиционером станет для него более безопасным, так как он позволяет защититься от многих раздражителей, особенно в период цветения, добавила она.

"Открытые окна тоже нельзя назвать оптимальным выходом из положения. Они чреваты сквозняками, которые возникают во время движения автомобиля. Если есть необходимость открыть окна, людям, склонным к простудным заболеваниям, лучше выбирать в автомобиле безопасное место", – резюмировала врач.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что питье слишком холодной воды в жару может спровоцировать простуду, поэтому лучше, чтобы она была комнатной температуры.

По ее словам, от температуры тела в 36 градусов стоит отнять 10 градусов, получится 26 – это оптимальная температуры воды, которую можно потреблять и не бояться заболеть. Ледяная вода вызывает спазм сосудов и ухудшает кровоснабжение слизистых, поэтому от ее употребления рекомендуется отказаться.



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