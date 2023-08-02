Июль в Москве стал четвертым среди самых дождливых за последние 49 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В июле 2023 года в Москве выпало 160% месячной нормы осадков, что поставило его на четвертую строчку в рейтинге самых дождливых за последние 49 лет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За последние 49 лет наиболее обильным по осадкам был июль 1984 года, когда выпало 195% от нормы. Прошедший месяц занимает четвертое место", – цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, такие дождливые июли в столице бывают только раз в 10–15 лет.

При этом в предстоящие выходные в Москве ожидается жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, 5 и 6 августа воздух в городе прогреется до 32 градусов тепла. В ночное время суток температура в городе зафиксируется на отметке в 20 градусов.



Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в столице 2 августа