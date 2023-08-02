Москвичам пообещали до 32 градусов тепла в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предстоящие выходные, 5 и 6 августа, в Москве ожидается солнечная, сухая погода и температура воздуха до 32 градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночное время суток воздух в городе прогреется до 18–20 градусов тепла.

"Дневная температура составит 30–32 градусов по Цельсию", – цитирует синоптика РИА Новости.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее сообщил об аномально жарком начале августа в европейской части России. После 5 августа температура воздуха поднимается на 4–5 градусов выше нормы. В южных районах страны столбики термометров могут показать до 39 градусов, а в средней полосе температура составит от 32 до 33 градусов.



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