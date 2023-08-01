Москвичей предупредили о тропических ночах с 5 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в столице достигнет отметки в 30 градусов в субботу, 5 августа. Тогда же в Москву придут тропические ночи, во время которых столбики термометров поднимутся до 20 градусов. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

По его информации, начало последнего летнего месяца будет теплым. Так, уже 1 августа температура превысила отметку в 26 градусов, что более чем на градус выше климатической нормы.

В среду, 2 августа, Москва будет находиться в теплом секторе атлантического циклона с центром над Скандинавией, продолжил он. После полудня в регион придут короткие грозовые дожди, но это не сильно повлияет на температуру, ее дневные показатели будут немного выше нормы.

Эксперт добавил, что 3 августа синоптическая ситуация изменится мало. Столбики термометров покажут 26–28 градусов на фоне коротких грозовых дождей.

В пятницу, 4 августа, в центр Европейской России придет антициклон. Он активизирует дневной прогрев и прекратит осадки, воздух прогреется до 27–29 градусов, объяснил Леус.

Суббота, 5 августа, станет солнечной и сухой, подчеркнул специалист. Погода 6 и 7 августа тоже будет жаркой и сухой, а температура достигнет 31–33 градусов.

Однако во вторник, 8 августа, период жаркой погоды завершится. Москву накроют грозовые ливни, уточнил он. Также Леус заявил, что грядущий 30-градусный температурный рубеж станет первым в этом году.

"Июнь сумел достичь лишь отметки в 27,4 градуса, а июль отметился температурой 29,1 градуса. В XXI веке первые два летних месяца в Москве без 30-градусных температур были всего лишь три раза, и последний из них – в 2015 году", – подвел он итог.

Ранее москвичам рассказали о жаре до 34 градусов в грядущие выходные, 5 и 6 августа. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая температура сохранится в начале будущей недели.

До этого сообщалось, что пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут получить на вокзалах и станциях Московской железной дороги (МЖД) питьевую воду. Ее будут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

Температура воздуха достигла отметки 27 градусов в Москве 1 августа