Раздачу питьевой воды организуют на вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут получить на вокзалах и станциях Московской железной дороги (МЖД) питьевую воду. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Мы традиционно организуем раздачу воды для пассажиров в вечерний час пик. Наши сотрудники будут ждать вас в местах отправления пригородных поездов", – говорится в сообщении.

Бесплатную воду пассажиры смогут получить на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

Помимо этого, воду предложат москвичам и гостям столицы, оказавшимся на железнодорожных станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменское и Нижегородская.

Во вторник, 1 августа, температура воздуха в Москве составит от 23 до 28 градусов, в Московской области – от 26 до 28 градусов тепла. При этом уже в конце недели воздух в городе может прогреться до 30 градусов.



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