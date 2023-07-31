Астрономы предупредили о магнитной буре 1 августа

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Магнитная буря ожидается на Земле днем во вторник, 1 августа. Информация об этом появилась на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По прогнозам экспертов, она будет относится к категории G1 (слабые возмущения). Магнитосфера будет возбуждена до вечера. Отмечается, что иных магнитных бурь до конца месяца не ожидается.

До этого возмущения геомагнитного поля были зафиксированы 25 июля, буря продлилась два дня. Причиной явления стали семь слабых вспышек класса C на Солнце.

Ранее врач Андрей Тяжельников порекомендовал ограничить употребление жареного, мучного и соли во время магнитных бурь. Помимо этого, необходимо есть больше зелени, овощей и фруктов, пить много воды и заменить крепкий чай и кофе на травяные настои.

"Москва сегодня": Землю накрыли сокрушительные волны магнитных бурь