Россияне ощутят сильную магнитную бурю 25 июля

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Сильная магнитная буря начнется во вторник, 25 июля, и продлится два дня. Ее пик придется на вечер 25 июля, сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что причиной явления стали семь слабых вспышек класса C на Солнце. Днем возмущения геомагнитного поля составят 2 балла, потом – 3 балла, после 18:00 по московскому времени – 4 балла.

По информации издания, магнитные бури – это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые вызывают вспышки на Солнце. Они нарушают его обычный ход на несколько часов или суток. Магнитные бури могут влиять на здоровье людей, спутниковые и другие технологии Земли.

Ранее доктор физико-математических наук Тамара Бреус уточнила, что сильные магнитные бури влияют на состояние человека через воздействие на его клетки. Каждая клетка организма имеет свой заряд, поэтому они реагируют на изменения магнитного поля, которые проявляются в виде магнитных бурь, объяснила она.

Во время магнитных бурь стоит ограничить употребление жареного и мучного, соли, порекомендовал врач Андрей Тяжельников. Кроме того, важно есть больше зелени, овощей и фруктов, пить много воды и заменить крепкий чай и кофе на травяные настои.

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