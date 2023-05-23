Врач порекомендовал заменить кофе на травяной чай в период магнитных бурь

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В период магнитных бурь следует отказаться от употребления крепкого чая и кофе. Их можно заменить на травяные чаи или настои, рассказал РИА Новости внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он также посоветовал ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество питания и добавить в меню овощи, фрукты, зелень и клетчатку. Кроме того, по словам специалиста, необходимо пить больше воды и минимизировать потребление соли, которая повышает давление.

"Учитывая вероятность резкого повышения давления или нарушения сердечного ритма в период магнитных бурь, следует контролировать артериальное давление, измеряя его утром и вечером, вовремя принимать прописанные врачом лекарства и иметь при себе препараты", – подчеркнул он.

Врач добавил, что в период магнитных бурь необходимо соблюдать внимательность за рулем или отказаться от вождения.

Ранее специалисты перечислили три группы продуктов, которые повышают уровень тревожности и усиливают симптомы депрессии. К первой группе продуктов, которые способны вызвать чрезмерное беспокойство, врачи отнесли кофе и прочие напитки, содержащие кофеин. Диетологи посоветовали заменить кофе и алкоголь на зеленый чай, а вместо фастфуда есть больше жирной рыбы.