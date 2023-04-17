Врач-диетолог рассказала, в каких случаях кофе можно заменить на цикорий

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Если после кофе человек ощущает повышенное сердцебиение и головную боль, то стоит перейти на цикорий. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталью Денисову.

Она отметила, что в профессиональном сообществе кофе принято считать полезным напитком, так как он стимулирует работу сердца, сужает сосуды и приводит организм в тонус.

Эксперт рекомендовала выпивать не более четырех чашек кофе в день. Однако в некоторых случаях кофеин может представлять опасность для человека в любом количестве, особенно в большом.

"Есть люди, которые не очень хорошо реагируют на такие большие дозы кофеина. У них может быть повышено сердцебиение, могут начаться головные боли, может быть даже кратковременный подъем артериального давления", – сказала она.

Денисова предложила перейти на цикорий тем, кому противопоказан кофе или кто чувствует себя не очень хорошо после напитка. Он не нанесет урон сердцу и не вызовет резкого подъема давления.

"В цикории, например, содержится полисахарид инулин, который очень хорошо влияет на содержание в крови, поэтому он показан диабетикам", – сказала она.

Врач подчеркнула, что лучше отдавать предпочтение кофе из турки или кофемашины. Растворимый кофе не содержит достаточное количество биологически активных веществ.

"В натуральном кофе находится максимальное количество полезных биологических веществ, в растворимом кофе находится сублиматы, и естественно пользы от него меньше. Да, кофеин там содержится, а вот что касается антиоксидантов, их практически нет, поэтому, когда есть возможность, выбираем натуральный кофе, который или варится в турке, или в кофемашине", – отметила эксперт.

Она объяснила, что кофе, сваренный в турке, будет более насыщенным и крепким. Кофе из кофемашины позволит насытить организм необходимыми веществами из-за давления, при этом он считается менее крепким.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что вода, зеленый чай и фруктово-овощные соки помогут пожилым людям поддержать работу сердца. Специалист посоветовал употреблять 1,5–2 литра воды в день, чтобы помочь не только сердцу, но и организму в целом.



"Доктор 24": отказ от кофе

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