Россиянам рассказали, когда подорожает кофе

Фото: 123RF/vizafoto

Стоимость зернового кофе выросла во всем мире, а в России цены на напиток могут подняться в течение полугода, сообщает News.ru.

Как отмечает издание, цены на зерна кофе робуста в Европе выросли до двенадцатилетнего максимума. Например, в Германии, на крупнейшем в ЕС рынке кофе, растворимые сорта сейчас стоят на 20% больше, чем год назад.

При этом сорт робуста считается дешевле арабики из-за простого производства и более высокой урожайности. В связи с инфляцией в Европе и США большинство любителей кофе отказались от арабики в пользу робусты, что и привело к росту цен. Несмотря на высокую урожайность сорта, производители не могут удовлетворить потребности рынка.

Одновременно с этим, как пишут журналисты, самый крупный производитель робусты – Вьетнам – собрал самый маленький урожай кофе за четыре года. Кроме того, вмешались природные факторы. В Бразилии – втором поставщике робусты на мировой рынок – случилась засуха, что также отразилось на сборе урожая. На этом фоне сокращение дефицита робусты кажется маловероятным, отмечают эксперты.

Что касается России, то отечественный рынок уже пережил бурный рост цен на кофе прошлой весной, подчеркивают в издании. По данным разработчика онлайн-касс "Эвотор", в марте 2022 года цены на молотый кофе выросли на 16% к февралю и на 29% в годовом исчислении. В апреле также произошел рост цен на 21% по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем не менее впоследствии, как указывают эксперты, цены на кофе стабилизировались и даже пошли на снижение. В результате в апреле 2023 года средние цены на молотый кофе оказались на 4% ниже пиков прошлогоднего апреля. Схожая тенденция произошла и с растворимым кофе.

Между тем доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская спрогнозировала, что рост европейских цен дойдет до России через пять-шесть месяцев. Эксперт допустила, что к ноябрю "цены на растворимый кофе в России могут вырасти на 20%, как это случилось в Германии".

Ранее о подорожании стоимости кофе в России в 2023 году предупреждал посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра. По его словам, производство бодрящего напитка в самых "кофейных" регионах страны столкнулось с проблемами из-за тяжелой зимы.

До этого посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг заявил о планах властей наладить экспорт кофе на российский рынок через третьи страны. Данненберг отметил, что российским туристам понравился доминиканский кофе. Посол подчеркнул, что кофе планируется доставлять через Армению, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.