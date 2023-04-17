Врач назвала безопасное число чашек кофе в день

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В последние годы качество кофе значительно улучшилось, поэтому пить его стало можно чаще, однако некоторым людям по-прежнему от этого напитка лучше отказаться. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

"Без последствий для здоровья в день допустимо употреблять не больше четырех чашек кофе. Но есть категория людей, которым в принципе этот напиток противопоказан", – рассказала специалист.

Исключить из своего рациона кофе следует в том числе людям с повышенным артериальным давлением. Они могут заменить его цикорием. То же касается людей с повышенной нервной возбудимостью или заболеваниями ЖКТ, беременных женщин и детей.

Тем не менее с осторожностью к этому напитку следует относиться не только тем, у кого есть какие-либо недуги, но и здоровым людям. Например, не стоит пить кофе натощак, поскольку это способно вызвать боль в желудке, нарушить процесс пищеварения.

В качестве замены кофе, способной взбодрить организм, Соломатина рекомендует зеленый чай. Он содержит теанин, который помогает сосредоточиться и стимулирует работу головного мозга.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург не рекомендовал пить кофе после двух часов дня, поскольку это может лишить человека способности уснуть вечером. По его словам, кофе лучше пить утром: это зарядит энергией и поможет настроиться на работу.



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