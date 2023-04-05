14:46Общество
Врач перечислила запрещенные при больном сердце продукты
Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru
При больном сердце лучше минимизировать употребление кофе, чая, соли и жирных продуктов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.
Специалист посоветовала полностью исключить или хотя бы ограничить употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров. В том числе речь идет о жирном мясе, свином сале, бараньем жире и куриной коже. Среди молочных продуктов это сливочное масло, сыры, сметана и сливки.
"В магазинах есть нежирные молочные продукты. Сливочное масло желательно заменить если не полностью, то хотя бы на две трети растительными жирами. Мясные продукты можно брать нежирные либо обрезать весь видимый жир", – отметила диетолог.
Также стоит ограничить ежедневное потребление поваренной соли. "Из положенных пяти граммов желательно уменьшить количество соли как минимум в два раза, а лучше, конечно, исключить. Это связано с тем, что она задерживает жидкость в организме. Объем циркулирующей жидкости увеличивается, на фоне чего растет нагрузка на сердце и сердечно-сосудистую систему", – объясняет Аплетаева.
Ранее был назван лучший продукт для здоровья сердца в пожилом возрасте. Речь идет о печени трески, в которой присутствуют омега-3 жирные кислоты. Они оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Также в этом продукте содержится медь и витамин PP, которые нужны для поддержания здоровых сосудов.
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