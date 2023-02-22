Врач рассказала, как часто пожилым нужно измерять давление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилым с гипертонической болезнью следует измерять давление два раза в день – утром и вечером. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.



Татьяна Романенко врач-терапевт Также нужно обязательно это делать, когда вы плохо себя почувствовали. Погода поменялась, заболела голова, появился какой-то дискомфорт в сердце, ощущение нехватки воздуха – нужно измерить давление.

По ее словам, если нет никаких болезней, пациент не принимает гипотензивные препараты, то он измеряет давление по необходимости в кабинете врача как минимум раз в месяц и при изменении самочувствия.

Терапевт добавила, что нормальным для пожилых считается давление до 130 на 80.

"130–140 и все, что выше 80, до 85 – это первая стадия гипертонии, то, что мы можем пытаться корректировать немедикаментозными методами: изменением образа жизни, ограничением соли и так далее. Все, что выше 140 на 85, – это уже чаще всего требует назначения определенных лекарственных препаратов", – уточнила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Повышенное давление – это дополнительная нагрузка на органы-мишени: глаза, почки, сердце, головной мозг.

Ранее россиянам рассказали, какие напитки помогут привести артериальное давление в норму. Это чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой и отвар валерианы или календулы. Такие напитки благотворно влияют на нервную систему, уменьшают напряжение, улучшают сон и стабилизируют давление.

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