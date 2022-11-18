Психолог рекомендовал завести аквариумных рыбок для нормализации давления

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Наблюдение за рыбками в аквариуме помогает снизить уровень стресса, нормализует давление и в целом оказывает положительное влияние на здоровье, заявил клинический психолог Станислав Самбурский. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, такой способ релаксации выравнивает эмоциональный фон и улучшает аппетит.

"Всего 10 минут наблюдения за обитателями аквариума поможет в нормализации давления. Стабилизирует наблюдение за рыбками и частоту сердцебиения, а еще снижает нагрузку на глаза, благодаря чему проходит их усталость", – сказал Самбурский.

Приобретение аквариума, как отметил специалист, окажется особенно полезным для пожилых людей, поскольку наблюдение за мерным передвижением рыбок снизит риск нервного перевозбуждения. При этом важным является и то, что аквариум не требует особенного ухода, но удовлетворяет желание заботиться о ком-то.

"Если дети разъехались, а внуки появляются в гостях редко, то кормление рыбок, проверка чистоты аквариума займут пожилых людей и наполнят день смыслом. Также подействует это и на людей, которые страдают депрессивными состояниями либо часто испытывают стресс и давление, связанное с профессиональной деятельностью", – пояснил психолог.

Также Самбурский выразил мнение, что аквариум является ярким элементом декора, который поможет сформировать комфортную рабочую атмосферу в офисе или какой-либо публичной организации.

Ранее психолог Алтынай Капалбаев заявил, что привычка жалеть себя, вырабатываемая чаще всего в детстве для того, чтобы получить желаемое, может во взрослом возрасте перерасти в синдром жертвы.

По мнению психолога, подобное поведение является результатом стереотипов и возвышения страданий в музыке, книгах и фильмах.

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