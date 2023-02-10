Врач назвал две главные ошибки пожилых людей

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Бесконтрольный прием лекарств и невнимательное отношение к своему здоровью являются главными ошибками пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Главная ошибка, что пожилые ведут себя как молодые и не рассчитывают свои силы. После определенного возраста в свое здоровье надо начинать вкладываться, так же как и в пенсионные накопления", – отметил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если пожилой человек ест что попало, не пьет регулярно лекарства, не проверяет то, что надо проверять, относится к своему здоровью совершенно по-варварски, а потом удивляется, почему у него здесь болит, там болит, то виноват в основном исключительно он, потому что не делал вовремя то, что надо.

Внимательное отношение к своему здоровью позволит прожить дольше, отметил Хухрев. "Если человек будет поддерживать какие-то правильные привычки, адекватные физические нагрузки, высыпаться, у него при прочих равных есть большой шанс прожить долго и неплохо", – пояснил терапевт.

Другая ошибка, которую часто допускают пожилые люди, – это бесконтрольный прием лекарств и несоблюдение рекомендаций врача.

"Люди сами себе что-то назначают, сами себе отменяют. У каждого, кто ко мне приходит, как правило, по чемодану лекарств. Все это пьется бессистемно, как попало", – комментирует специалист.





Алексей Хухрев врач-терапевт Сколько раз такое видел, что человек заболел, давление скакануло, и он начинает пить прямо все таблетки. Естественно, при таком подходе и давление будет скакать, и все остальное тоже.

Ранее россиянам рассказали, какие показатели следует ежегодно проверять людям старше 60 лет. В частности, рекомендуется сдавать анализ на липидный состав крови, который отражает уровень хорошего и плохого холестерина в организме. Кроме того, необходимо следить за сахаром. Для этого нужно сдавать анализ на гликированный гемоглобин, который покажет среднее содержание глюкозы в крови за последние несколько месяцев.



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