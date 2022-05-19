Врач рассказала, какие анализы нужно ежегодно сдавать после 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам старше 60 лет ежегодно сдавать анализ на липидный состав крови и гликированный гемоглобин.

"Спектр анализов или объем лабораторной диагностики мы определяем исходя из того, что сейчас актуально. 70–75% смертей – это сердечно-сосудистые заболевания", – отмечает специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт Ежегодно людям после 60 лет, естественно, нужно проверять уровень холестерина, причем не просто уровень общего холестерина, но и низкой плотности, и высокой плотности, уровень триглицеридов. Это то, что важно и необходимо.

Еще одной проблемой века специалист называет сахарный диабет. Поэтому Романенко советует ежегодно проверять не просто уровень глюкозы в крови, а сдавать анализ на гликированный гемоглобин, который иначе называют "длинным сахаром".

Он показывает среднее содержание сахара в крови за длительный период: за несколько последних месяцев. "Это основные моменты, которые заставят задуматься о состоянии здоровья", – подытожила эксперт.

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