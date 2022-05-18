Врач развеял мифы о сахарном диабете

Фото: depositphotos/imagepointfr

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито в разговоре с Москвой 24 развеял миф о том, что сахарный диабет возникает только у тех, кто ест много сладкого.

По словам специалиста, сахар содержится не только в сладких продуктах. Он также присутствует в соке, газированных напитках и готовых изделиях, таких как сосиски, сардельки и колбасы. Это продукты со скрытым сахаром, обратил внимание эксперт.





Алексей Жито врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Употребление даже скрытого сахара уже может привести к развитию сахарного диабета даже у молодых людей.

Однако диабет возникает не сразу, сначала появляется инсулинорезистентность, продолжает специалист.

"Когда мы употребляем какое-то количество сахара, глюкозы, у нас есть замечательный гормон инсулин. Он идет к клеткам организма, как ключ к замку встраивается и практически открывает эту клетку. В результате сахар поступает и клетка его спокойно ест и утилизирует. Но когда мы употребляем значительное количество сахара изо дня в день, из года в год, наша клетка становится нечувствительна", – объяснил эксперт в интервью программе "Доктор 24".





Алексей Жито врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Меняются рецепторы к инсулину, они видоизменяются, и возникает инсулинорезистентность. Инсулин есть, но у клетки инсулинорезистентность, и ключ физически не подходит к замку.

В результате сахар скапливается в крови и органах, развивается преддиабет, а потом и сам диабет, говорит Алексей Жито. Распространенное мнение о том, что этот недуг возникает у людей с избыточным весом, врач также назвал мифом.

"Если у пациента нет лишней массы тела, это не значит, что сахарный диабет второго типа ему не грозит. Важно понимать состав тела, то есть соотношение жировой и мышечной ткани. Мышечная является адсорбентом сахара. Когда у человека большое количество мышц, сахар сразу в них уходит, инсулинорезистентность резко снижается. А если даже масса тела небольшая, но это все в основном жир, мышц нет, то инсулинорезистентность повышается", – рассказывает эксперт.

Более того, сахарный диабет может возникнуть не только у пожилых, но и у молодых людей, подчеркнул Алексей Жито.





Алексей Жито врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Диабет может быть связан с избыточным потреблением легкоусвояемых углеводов, с недостаточным уровнем физической активности, со стрессом, с пандемией коронавируса. Это опять же стресс, сидячий образ жизни, изоляция, снижение количества социальных контактов и многие другие факторы.

Не нужно сбрасывать со счетов и наследственность. Если у родителей, бабушек или дедушек был диабет, есть риск, что он будет и у вас, предупреждает специалист. Утверждение о том, что сахарозаменители помогут снизить риск появления этого недуга, не более чем миф, добавил эксперт.

"Если мы производим замену, то пациент все равно потребляет большое количество продуктов, содержащих скрытый сахар. Сахарозаменители также могут стимулировать выработку инсулина поджелудочной железой и тем самым точно так же провоцируют инсулинорезистентность", – отметил врач.

Ранее россиянам рассказали о неожиданных симптомах развития диабета. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, насторожиться следует людям, у которых часто появляются грибковые инфекции на ногтях, под мышками, в паху и складках кожи. Дело в том, что грибки любят сахар, объяснил эксперт. Кроме того, предвестником диабета может быть и снижение чувствительности в ногах.

