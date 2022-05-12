Академик РАН рассказала о генетических особенностях больных диабетом

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У пациентов с диабетом жировые клетки на генетическом уровне увеличиваются в размерах, а в не в количестве. Это приводит к воспалительным процессам, сообщает "Газета.ру".

Замдиректора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова рассказала, что во время изучения жировой ткани больных диабетом, удалось определить экспрессия каких генов высокая, а каких низкая.

"Но экспрессия (активность) гена может меняться под влиянием внешней среды. Как показали другие исследования, физическая активность, активное мышечное движение будут повышать в жировой ткани экспрессию "полезных" генов, отвечающих за создание новых маленьких клеточек жира – новых адипоцитов, а значит клетки не будут перерастягиваться и воспаляться", – пояснила Шестакова.

Она добавила, что развитие диабета обусловлено множествами генов. Исследователи планируют изучить жировую ткань пациентов, которые смогли избавиться от лишнего веса, чтобы выяснить, как меняется их экспрессия в процессе похудения.

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