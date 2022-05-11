Ученые назвали продукты, снижающие уровень сахара в крови

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Ученые заявили, что ягоды с большим количеством антоцианов способны снижать резистентность к инсулину. К ним относятся черника, малина, клубника и ежевика, сообщает радио КП.

Также снизить уровень сахара в крови могут апельсины, которые обладают антидиабетическим эффектом. Кроме того, они богаты витаминами и минералами.

Еще одним продуктом, повышающим чувствительность к инсулину, являются брокколи.

Ранее британские врачи назвали пять овощей, которые резко повышают уровень сахара в крови. Эксперты посоветовали страдающим от диабета людям осторожно употреблять картофель, морковь, кукурузу, свеклу и пастернак.

Эти овощи обладают высоким гликемическим индексом, что может серьезно навредить здоровью.

