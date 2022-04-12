Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов и инсультов

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Главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов рассказал, что дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить снизить риск возникновения инфарктов и инсультов.

"Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения и, соответственно, инвалидизации и смертности населения", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Бойцов подчеркнул, что благодаря дистанционному мониторингу уменьшается количество вызовов врачей на дом по факту повышения артериального давления. По словам кардиолога, именно это является основной причиной вызова неотложной и скорой медицинской помощи.

Отмечается, что практика дистанционного мониторинга артериального давления в экспериментальном режиме существует в нескольких регионах России. За последние несколько лет данный мониторинг прошли более 20 тысяч пациентов.

В настоящее время, подчеркнул Бойцов, порядка 35–40% пациентов с гипертонией, получающих препараты при диспансерном наблюдении, достигают целевых значений артериального давления. При этом при дистанционном мониторинге, указал врач, эта цифра может достигать 60%.

Ранее доктор медицинских наук Роман Горенков рассказал, что к повышению давления приводит стресс, а также долгое сидение перед компьютером или телевизором. Эксперт подчеркнул, что снижению давления способствует физическая активность.

Он добавил, что человек среднего возраста в день должен проходить не менее 10 тысяч шагов, то есть восемь с половиной километров. При этом эксперт уточнил, что людям, у которых давление повышается не регулярно, надо или принять таблетку, или пойти на улицу походить.