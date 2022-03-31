Врачи рассказали, как не перепутать боль в сердце с другой патологией

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Существует множество патологий, которые маскируются под боли в сердце. Об этом со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога Азизхона Аскарова сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист пояснил, что речь может идти о язвенной болезни желудка, проблемах с поджелудочной железой, диафрагмальной грыже пищевода, соматогенных неврозах и депрессии, заболеваниях молочной железы и травмах грудной клетки.
"Следует знать, что при появлении боли умеренной и высокой интенсивности слева в области сердца надо своевременно обращаться к врачу (терапевту, кардиологу), который поможет побороть недуг и избежать осложнений", – подчеркнул специалист.
Для болезней именно сердца, рассказал кардиолог, характерны такие дополнительные факторы и симптомы, как: возраст старше 50 лет, сопутствующие заболевания (аритмия, гипертония, сахарный диабет, ожирение, пороки сердца), одышка при ходьбе, сухой кашель, неритмичное сердцебиение, отеки, утомляемость и головокружение.
По словам Аскарова, точный клинический диагноз возможно поставить только по совокупности жалоб и на основе данных объективного обследования пациента.
В свою очередь, терапевт Мария Рудницкая рассказала, что на приеме у кардиолога пациенты часто жалуются именно на боль в сердце, однако на самом деле это может оказаться межреберная невралгия.
"Боль носит простреливающий характер, усиливается при изменении положения тела и дыхании. Болевые ощущения уменьшаются при приеме нестероидных противовоспалительных средств и миорелаксантов. Часто есть связь с переохлаждением или физическим переутомлением", – объяснила врач.
Еще одной причиной боли в груди может стать рефлюкс содержимого желудка в пищевод. В таком случае пациенты ощущают изжогу как жгучую боль по ходу пищевода. По словам специалиста, спровоцировать заброс желудочного сока в пищевод могут некоторые лекарственные препараты.
Также причиной боли в груди может быть пневмония. В этом случае у пациента наблюдаются кашель с мокротой, одышка при ходьбе или в покое, лихорадка выше 38 градусов в течение более 4 дней и интоксикационный синдром.
Кроме того, боль в груди может быть связана с тромбоэмболией легочной артерии, добавила Рудницкая. Она проявляется внезапной одышкой, кровохарканьем, снижением артериального давления, потерей сознания, резкой слабостью и учащенным сердцебиением. Терапевт предупредила, что при таком состоянии требуется срочная госпитализация.
Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о действиях при учащенном сердцебиении. По ее словам, сперва следует успокоиться, померить пульс и артериальное давление.
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