Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты

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Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что употребление жирных молочных продуктов, а также сладкого и соленого негативно действует на здоровье сердца.

По словам эксперта, избыток холестерина в организме может негативно влиять на состояние сосудов. "Его много в жирном молоке, жирном твороге. Также куриные крылышки, шкурка от курицы, индейки. Это не полезно для сердечно-сосудистой системы", – говорит Серебрянский.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач Злоупотребление кофе вредно для организма, потому что он повышает артериальное давление. Если бы мы научились пить маленькие чашечки для тонуса, то еще куда ни шло, а большие – нежелательно.

Негативно на сердечно-сосудистую систему действуют и продукты с содержанием соли, поскольку они задерживают жидкость в организме и повышают давление, объясняет Серебрянский. "Злоупотребление сахаром вредно. Мучные продукты должны быть ограничены особенно лицам с повышенной массой тела", – продолжает специалист.

Кардиолог советует больше двигаться, потому что в противном случае лишний жир будет накапливаться в организме и может затронуть и сердце.

"Человек должен вести здоровый образ жизни, активно двигаться, заниматься зарядкой. И тогда не будет накопления этого жира. Потому что он иногда откладывается и в сердце. Развивается кардиомиопатия сердца, то есть расширение объема, ухудшение сокращения сердца. В принципе должно быть рациональное питание с сочетанием белков, жиров и углеводов", – заключил Серебрянский.

Ранее диетолог Фатма Байсал Юсуф рассказала о полезных для сердца продуктах. Специалист посоветовала включить в свой рацион рыбу, грецкие орехи, фундук и семена льна. Можно также съедать по одной дольке раздавленного чеснока в день. По словам эксперта, он уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и благоприятно влияет на сосуды.