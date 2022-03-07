Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты

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Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что употребление жирных молочных продуктов, а также сладкого и соленого негативно действует на здоровье сердца.
По словам эксперта, избыток холестерина в организме может негативно влиять на состояние сосудов. "Его много в жирном молоке, жирном твороге. Также куриные крылышки, шкурка от курицы, индейки. Это не полезно для сердечно-сосудистой системы", – говорит Серебрянский.
Негативно на сердечно-сосудистую систему действуют и продукты с содержанием соли, поскольку они задерживают жидкость в организме и повышают давление, объясняет Серебрянский. "Злоупотребление сахаром вредно. Мучные продукты должны быть ограничены особенно лицам с повышенной массой тела", – продолжает специалист.
Кардиолог советует больше двигаться, потому что в противном случае лишний жир будет накапливаться в организме и может затронуть и сердце.
"Человек должен вести здоровый образ жизни, активно двигаться, заниматься зарядкой. И тогда не будет накопления этого жира. Потому что он иногда откладывается и в сердце. Развивается кардиомиопатия сердца, то есть расширение объема, ухудшение сокращения сердца. В принципе должно быть рациональное питание с сочетанием белков, жиров и углеводов", – заключил Серебрянский.
Ранее диетолог Фатма Байсал Юсуф рассказала о полезных для сердца продуктах. Специалист посоветовала включить в свой рацион рыбу, грецкие орехи, фундук и семена льна. Можно также съедать по одной дольке раздавленного чеснока в день. По словам эксперта, он уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и благоприятно влияет на сосуды.
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