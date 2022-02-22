Британские врачи предупредили об опасности сушеной рыбы для гипертоников

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Британские ученые предупредили, что гипертоникам следует избегать в рационе питания сушеную рыбу. Она содержит много соли, которая задерживает жидкость в организме, что в конечном итоге приводит к повышению давления. Об этом сообщает издание Daily Express.
"Соль заставляет ваше тело удерживать воду. Если вы едите слишком много, лишняя жидкость в вашей крови означает дополнительное давление на стенки ваших кровеносных сосудов, повышая ваше кровяное давление", – говорится в сообщении.
По мнению специалистов, защите сердца и мозга способствует жирная рыба, такая как скумбрия, лосось, сардины или мидии. Они богаты важным типом полиненасыщенных жиров, называемых омега-3, которые помогают снизить кровяное давление.
Ранее Ученые из Гарвардского университета провели исследование в Японии с участием 30 тысяч человек и пришли к выводу, что прием ванны сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
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