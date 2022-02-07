Ученые назвали способ предотвращения инсульта

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Ученые из Гарвардского университета провели исследование в Японии с участием 30 тысяч человек и пришли к выводу, что прием ванны сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, сообщает издание Daily Express.
Специалисты выяснили, что люди, которые принимали ванну почти каждый день, на 28% реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26% – с инсультом, чем те, кто делал это реже раза в неделю.
Как отметил доктор Адольф Хаттер, для организма особенно полезно находиться именно в горячей воде.
"Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что в свою очередь снижает кровяное давление. Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце", – пояснил специалист.
Автор статьи Кристофер Шарп также рассказал об исследовании, согласно которому регулярное посещение сауны улучшает работу сосудов и оказывает благотворное воздействие на состояние здоровья.
При этом ученые подчеркнули, что данные процедуры могут нанести вред людям старше 70 лет с низким давлением, а также тем, у кого наблюдаются боли в груди, нестабильное кровяное давление и другие серьезные проблемы с сердцем.
Ранее врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров перечислил основные причины нарушения кровообращения мозга. По его словам, к инсульту приводят тромб в мозговой артерии, резкое падение артериального давления или разрыв аневризмы. Факторами риска в данном случае являются гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов шеи и мозга, сахарный диабет, курение и злоупотребление алкоголем, стресс и тяжелые физические нагрузки.
"Доктор 24": тромбы
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