Кардиолог перечислил факторы, провоцирующие тромбоз

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Холодовая травма или, наоборот, чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза, рассказал кардиолог Владимир Хорошев. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Если температура – 3–4 градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера – он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза. Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию", – пояснил специалист.
Среди факторов, которые способствуют развитию этого недуга, Хорошев также назвал различные травмы, хронические и острые заболевания.
Врач объяснил, что если человек, например, ударился мышцей голени или руки, то происходит изменение эндотелия вен и артерий, поэтому на месте удара возникает тромб.
Ранее кардиолог Ахмет Карабулут рассказал, что для нормальной работы сердечно-сосудистой системы необходимо поддерживать здоровый вес и правильно питаться. В частности, следует включить в рацион красный и черный виноград, хурму, гранат и сардину.
По словам специалиста, красный виноград разжижает кровь, снижает воспаление, регулирует уровень холестерина и снижает артериальной давление. Черный же виноград повышает здоровье сосудов.
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