Кардиолог назвал главные правила здорового сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Для нормальной работы сердечно-сосудистой системы необходимо поддерживать здоровый вес и правильно питаться, сообщает News.ru.
Кардиолог Ахмет Карабулут рассказал, что в рацион следует включить красный и черный виноград, хурму, гранат и сардину. По его словам, красный виноград разжижает кровь, снижает воспаление, регулирует уровень холестерина и снижает артериальной давление. Черный же виноград повышает здоровье сосудов.
На здоровье сердца и сосудов влияет и гранат. Он уменьшает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего", защищает сосуды и замедляет развитие атеросклероза. Рекомендуется за сутки съедать один плод или выпивать стакан сока.
Трабзонская хурма богата антиоксидантами. Ее плоды содержат фосфор, кальций, железо, калий и магний. Хурма регулирует уровень холестерина и артериальное давление, повышает иммунитет.
Сардина поможет снизить риск образования тромбов.
"Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, защищает стенки сосудов, регулирует инсулинорезистентность, увеличивает защитный холестерин, снижая уровень жира в крови", – говорится в сообщении.
При этом Карабулут советует употреблять сардину не чаще двух раз в неделю. Пациенты с подагрой, дети, аллергики и люди с заболеванием почек должны с осторожностью употреблять этот продукт.
Ранее врач-нарколог рассказал, что сочетание ряда напитков с алкоголем может привести к тяжелым последствиям для организма.
Специалист предостерег от употребления коньяка, виски и водки после выпитого шампанского или газированного вина. По его словам, это одна из распространенных ошибок людей во время новогодних праздников.
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