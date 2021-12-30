Ученый назвал необычный способ значительно снизить кровяное давление

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Поход в зоопарк может значительно снизить кровяное давление, заявил британский врач-диетолог Майкл Мосли. Об этом сообщает радио КП.

Он рассказал об исследовании 2010 года. Тогда японские ученые выяснили, что посетители зоопарка прошли за день в среднем на 6 тысяч шагов больше и испытали значительное падение артериального давления. Это связано с физическими упражнениями, которые снижают нагрузку на сердце и артерии.

Ранее сообщалось, что исследователи Американской кардиологической ассоциации установили, что фисташки при включении в рацион помогают в борьбе с гипертонией.

Специалисты установили, что фисташковая диета помогает снизить периферическое сопротивление в сосудах, а также способствует улучшению сердечного выброса и некоторых показателей сердечного ритма.

