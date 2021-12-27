Кардиологи предупредили об опасности уборки снега вручную

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Уборка снега вручную может стать причиной сердечного приступа или остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Американскую кардиологическую ассоциацию.
Кардиологи подчеркнули, что уборка снега вручную является тяжелой физической работой, которая усугубляется воздействием холода на организм, повышая кровяное давление и одновременно сужая коронарные артерии.
"Это крайне опасное стечение обстоятельств, провоцирующее обострение сердечных заболеваний", – отметили специалисты.
По их словам, при уборке снега нагрузка на сердце может быть выше, чем при быстром беге. Риску больше всего подвержены люди, которые имеют минимальную физическую подготовку.
Если во время уборки снега появились боль или давление в груди, головокружение, нарушилось сердцебиение, нужно сразу остановиться, а если симптомы не проходят, нужно вызвать скорую помощь, заключили эксперты.
Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что если частота пульса составляет более 90 ударов в минуту и не снижается в течение часа, то это может говорить о развитии серьезных проблем с сердцем.
По словам специалиста, причинами учащенного сердцебиения являются нарушения регуляции нервной системы и деятельности сердца. Все это зависит от возраста пациента. Врач порекомендовал уменьшить количество поездок на машине и больше передвигаться пешком, а также включить в жизнь физические нагрузки.
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