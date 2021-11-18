Кардиолог назвал частоту пульса, при которой нужно срочно обратиться к врачу

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Если частота пульса составляет более 90 ударов в минуту и не снижается в течение часа, то это может говорить о развитии серьезных проблем с сердцем, заявил Пятому каналу врач-кардиолог Юрий Конев.

"Если в состоянии покоя пульс не успокаивается в течение получаса-часа, это показатель того, что все-таки у вас есть тахикардия. А причину тахикардии может оценить только врач. И точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту", – пояснил специалист.

По словам Конева, причинами учащенного сердцебиения являются нарушения регуляции нервной системы и деятельности сердца. Все это зависит от возраста пациента.

Врач порекомендовал уменьшить количество поездок на машине и больше передвигаться пешком (не менее 10 тысяч шагов в день), а также включить в жизнь физические нагрузки. Например, плавание способствует развитию выносливости сердца.

Ранее кардиолог Мария Беневская рассказала, что открытое овальное окно сердца, характеризующееся частичным или полным сохранением сообщения между предсердиями, повышает риск воспаления клапанов органа.

