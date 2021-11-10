Кардиологи вычислили лучшее время для отхода ко сну

Ученые рассказали, в какое время нужно ложиться спать

Люди, которые ложатся спать в промежуток между 22:00 и 23:00, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний, чем те, кто ложится раньше или позже. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на European Heart Journal.

Ученые проанализировали соотношение между параметрами начала сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании принимали участие 88 026 мужчин и женщин.

В результате ученые выяснили, что у тех, кто ложится спать в полночь или позже, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше на 25%. У тех, кто отходит ко сну с 23:00 до 23:59, риск возникновения заболеваний выше на 12%. На 14% повышается риск у тех, кто засыпает до 22:00.

"Самое рискованное время – после полуночи, возможно, потому что это может снизить вероятность увидеть утренний свет, который сбрасывает биологические часы", – рассказал доктор Дэвид Планс из Университета Эксетера.

Ранее ученые из Университета Джорджа Вашингтона оценили вред, который может получать человек при сне продолжительностью больше 6,5 часа. Специалисты изучали продолжительность и качество сна в промежутках 4–6 ночей за счет электроэнцефалографии – во время сна испытуемым надевали на лоб специальный электрод.

Выяснилось, что негативное воздействие на когнитивные функции человека оказывают короткий низкокачественный сон длительностью минимум 4,5 и более 6,5 часа.

