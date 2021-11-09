Эксперт рассказал, к чему приводит неправильное применение антибиотиков в пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов рассказал, что из-за нерационального использования антибиотиков во время пандемии COVID-19 спектр возбудителей, устойчивых к антибиотикам, значительно расширился. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что с 1985 года открыли четыре новых вида антибиотикорезистентности, но за последние 30 лет не было изобретено ни одного принципиально нового антибиотика.

"В период пандемии очень широко применялись антибиотики для лечения пневмонии, но в их применении не было никакой необходимости. И сегодня это привело к тому, что уже в этом году спектр возбудителей, имеющих антибиотикорезистентность, значительно расширился", – пояснил Чуланов в ходе пленарного заседания международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".

Ранее Чуланов сообщил, что "Дельта"-штамм коронавируса может ускользать от нейтрализующих антител и способен вызывать более тяжелое течение заболевания.

