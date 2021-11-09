Инфекционист рассказал, что "Дельта"-штамм может ускользать от антител

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов сообщил, что "Дельта"-штамм коронавируса может ускользать от нейтрализующих антител и способен вызывать более тяжелое течение заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, "Дельта"-штамм значительно отличается от базового, с которого начиналась пандемия.

Ранее россиянам назвали необходимый уровень антител для полной защиты от "Дельта"-штамма коронавируса. Об этом рассказал глава Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.