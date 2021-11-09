Более 300 тыс коек развернуто в российских больницах для пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 300 тысяч коек для больных коронавирусом развернуто в российских медучреждениях, из них в настоящее время занято более 250 тысяч, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во вторую волну максимум это было 270 тысяч коек, то есть сейчас фактически максимальное число, которое когда-либо было развернуто", – сказал Чуланов.

Он уточнил, что на амбулаторном лечении сегодня находятся более миллиона человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что благодаря стимулирующим мерам темпы вакцинации от коронавируса в России выросли примерно в 4–5 раз.

Вместе с тем он напомнил, что в настоящий момент в России под наблюдением врачей находятся 1,37 миллиона пациентов с подтвержденным коронавирусом.