Под наблюдением медиков в РФ находятся более 1,2 млн пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Под наблюдением медиков в России находятся 1 миллион 217 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
По его словам, основной особенностью текущего подъема является быстрый прирост числа заболевших.
В госпиталях сейчас находятся 255 тысяч пациентов с COVID-19. Также Мурашко рассказал, что аппараты искусственной вентиляции легких сегодня необходимы 6,7 тысячи пациентам с коронавирусом.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.
Кроме того, она предложила дать право введения нерабочих дней с 23 октября регионам со сложной эпидемиологической ситуацией, а также разрешить допуск на объекты в РФ только при предъявлении QR-кода.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение и назвал такие меры борьбы с коронавирусом необходимыми.
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