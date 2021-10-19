Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины [случаев] протекает с клиническими проявлениями, выраженными", – отметил он на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Мурашко подчеркнул, что за счет этого возросла нагрузка на педиатрическую службу.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в России появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом. По его словам, эти случаи довольно редки, однако было зафиксировано несколько летальных исходов.
Врач Евгений Тимаков, в свою очередь, посоветовал детям школьного возраста и подросткам носить маски, чтобы обезопасить себя и других от коронавируса.
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