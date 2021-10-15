Врач посоветовал детям с 7 лет носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Детям начиная со школьного возраста следует носить маски, чтобы обезопасить себя и других от коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Я не вижу (оснований. – Прим. ред.) детям носить маски до 8-летнего возраста, 7–8 лет. С первого класса в общественных местах – да, можно – при условии, что маска подходит под лицо, не является какой-то тряпкой, которая закрывает пол-лица", – сказал Тимаков.

Ранее Тимаков заявил, что Россия еще не вышла на пик по коронавирусу, так что заболеваемость будет расти еще около двух недель. По его мнению, лучше всего учитывать данные смертности для анализа эпидемиологической ситуации.

