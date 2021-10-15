Врач посоветовал детям с 7 лет носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Детям начиная со школьного возраста следует носить маски, чтобы обезопасить себя и других от коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Я не вижу (оснований. – Прим. ред.) детям носить маски до 8-летнего возраста, 7–8 лет. С первого класса в общественных местах – да, можно – при условии, что маска подходит под лицо, не является какой-то тряпкой, которая закрывает пол-лица", – сказал Тимаков.
Ранее Тимаков заявил, что Россия еще не вышла на пик по коронавирусу, так что заболеваемость будет расти еще около двух недель. По его мнению, лучше всего учитывать данные смертности для анализа эпидемиологической ситуации.
"Жизнь в большом городе": борьба с ковидом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: