Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с COVID-19 может потребоваться введение новых ограничительных мер в регионах РФ. Об этом сообщил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Решение о возможных ограничениях принимаются в каждом регионе штабом по противодействию коронавирусной инфекции в соответствии с ситуацией", – отметил специалист.

По его словам, из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в субъектах РФ могут быть введены дополнительные ограничения, включая посещение заведений общепита и фитнес-центров только по QR-коду.

Ограничительные меры могут коснуться и сферы транспорта, в частности может быть ограничено количество пассажиров в маршрутных такси.

Также врач подчеркнул, что важно продолжать мотивировать население к вакцинированию. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 в РФ будет зависеть от темпов иммунизации общества.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболевших.

Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. В инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит много пациентов. Проценко выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.

