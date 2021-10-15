Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 в РФ зависит от каждого

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России ситуация с COVID-19 тяжелая, от каждого зависят сроки ее разрешения, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"От администрации – это наличие всех ресурсов, коек в том числе, и от каждого из нас требуется вакцинироваться и использовать средства индивидуальной респираторной защиты", – цитирует его РИА Новости.

По словам инфекциониста, высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут быть связаны с большим охватом населения тестированием и введением экспресс-тестирования в Москве.

"Чем больше людей мы протестируем, тем больше у нас будет случаев выявлено", – добавил Вознесенский.

Ранее главный педиатр столичного Депздрава Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование в московских школах, отметив, что выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.