Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 в РФ зависит от каждого

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В России ситуация с COVID-19 тяжелая, от каждого зависят сроки ее разрешения, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"От администрации – это наличие всех ресурсов, коек в том числе, и от каждого из нас требуется вакцинироваться и использовать средства индивидуальной респираторной защиты", – цитирует его РИА Новости.
По словам инфекциониста, высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут быть связаны с большим охватом населения тестированием и введением экспресс-тестирования в Москве.
"Чем больше людей мы протестируем, тем больше у нас будет случаев выявлено", – добавил Вознесенский.
Ранее главный педиатр столичного Депздрава Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование в московских школах, отметив, что выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания.
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.
Москвичам рассказали, как проходит экспресс-диагностика школьников на COVID-19
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