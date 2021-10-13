В 10 московских школах организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

09:09
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В 10 столичных школах с 14 октября можно будет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она объяснила, что дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно, при этом они также в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По ее словам, за последний месяц коронавирусом заразились в 2,5 раза больше школьников, чем месяцем ранее, а за последние две недели – на 42% больше.
"Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование", – объяснила Ракова.
Московские школьники будут проходить тестирование раз в две недели. При этом положительный результат не будет являться основанием для введения карантина в классе или признания ребенка заболевшим: решение о каких бы то ни было мерах будет приниматься после визита врача, который проведет осмотр и сделает дополнительные тесты, в том числе ПЦР.
Каждый класс будет сдавать экспресс-тест отдельно от другого. Для этого школы составят специальное расписание. При этом образовательные учреждения вправе самостоятельно решать, кто будет проводить тестирование: их сотрудники или медперсонал. Кроме того, родители могут самостоятельно проводить тестирование своего ребенка в школе в присутствии сотрудников или приносить каждые две недели результаты теста, сделанного в поликлинике или частном медучреждении.
В понедельник, 11 октября, в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Сдать тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу, в частности в 10 центрах "Мои документы" и 10 популярных общественных местах, в числе которых ГУМ, ЦУМ, "Ереван Плаза", "Океания", фуд-молл "Депо" и другие.
Пункты экспресс-тестирования в Москве смогут принимать до 1 млн человек в месяц
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