В 10 московских школах организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В 10 столичных школах с 14 октября можно будет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она объяснила, что дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно, при этом они также в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По ее словам, за последний месяц коронавирусом заразились в 2,5 раза больше школьников, чем месяцем ранее, а за последние две недели – на 42% больше.

"Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование", – объяснила Ракова.

Московские школьники будут проходить тестирование раз в две недели. При этом положительный результат не будет являться основанием для введения карантина в классе или признания ребенка заболевшим: решение о каких бы то ни было мерах будет приниматься после визита врача, который проведет осмотр и сделает дополнительные тесты, в том числе ПЦР.

Каждый класс будет сдавать экспресс-тест отдельно от другого. Для этого школы составят специальное расписание. При этом образовательные учреждения вправе самостоятельно решать, кто будет проводить тестирование: их сотрудники или медперсонал. Кроме того, родители могут самостоятельно проводить тестирование своего ребенка в школе в присутствии сотрудников или приносить каждые две недели результаты теста, сделанного в поликлинике или частном медучреждении.

В понедельник, 11 октября, в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Сдать тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу, в частности в 10 центрах "Мои документы" и 10 популярных общественных местах, в числе которых ГУМ, ЦУМ, "Ереван Плаза", "Океания", фуд-молл "Депо" и другие.

