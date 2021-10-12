Путин заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации от COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин считает, что наращивать темпы вакцинации в стране нужно без административного давления, объясняя гражданам ее необходимость. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с депутатами Госдумы нового созыва.

"Вы знаете, что во многих регионах сейчас идет рост заражения. Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе", – цитирует президента ТАСС.

Путин призвал парламентариев вести просветительскую работу и выступать в СМИ, чтобы разъяснить гражданам преимущества профилактики коронавируса.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю выросла на 16%. По его словам, сегодня количество пациентов только с новой коронавирусной инфекцией составляет 1,094 миллиона.

До этого в Московской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников торговли, транспорта, общепита, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова.