Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников торговли, транспорта, общепита, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова.

Руководители предприятий до 10 ноября 2021 года должны организовать вакцинацию от коронавируса первым компонентом препарата, а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом. Всего планируется привить не менее 80% сотрудников перечисленных сфер.

Ранее обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий ввели в Нижегородской области. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Натальи Кучеренко, необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников.

Кроме того, обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан вводится в Приморье. Там отмечается напряженная обстановка из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.

