В Приморье ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

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Обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан вводится в Приморье. Об этом информирует официальный сайт правительства региона.

"Решение принято руководством территориального управления Роспотребнадзора", – говорится в материале.

Как рассказала глава ведомства Татьяна Детковская, в крае отмечается напряженная обстановка из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, ежедневно в Приморье фиксируется свыше 200 новых случаев коронавируса.

В то же время темпы вакцинации в регионе остаются низкими.

"На данный момент двукратно вакцинировались 374 534 человека – 41,5% от плана", – привела данные Детковская.

Новое требование об обязательной вакцинации затронет работников в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионно-выставочной деятельности, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, техническом обслуживании, ремонте, предоставлении персональных услуг, почтовой связи, клининге, парикмахерских, прачечных, химчистке.

Помимо этого, прививку в обязательном порядке должны сделать сотрудники в сферах пищевой промышленности, рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, ЖКХ, энергетики, промышленных предприятий, государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

Как уточнила Детковская, привиться первым компонентом граждане обязаны до 15 ноября. При этом вторую прививку нужно поставить до 15 декабря текущего года.

Отмечается, что данное постановление не затронет граждан, имеющих противопоказания к прививке.

"Руководителям министерств, ведомств, предприятий, организаций, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Приморского края, необходимо вакцинировать не менее 80% от общей численности сотрудников", – сказала глава местного Роспотребнадзора.

Она добавила, что работодатель вправе с 11 ноября отстранить от работы и переводить на дистанционный режим сотрудников, не получивших ни одного компонента вакцины, а с 15 декабря – не завершивших процедуру вакцинации.

Ранее обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий ввели в Нижегородской области. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Натальи Кучеренко, необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников.