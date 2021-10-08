В Нижегородской области вводится обязательная вакцинация для работников промпредприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Обязательная вакцинация для работников промышленных предприятий вводится в Нижегородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Натальи Кучеренко, необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников промышленных предприятий. В частности, это касается всех работников, оформленных по трудовому договору либо по договору гражданско-правового характера.

Требование об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказание к профилактической прививке.

Ранее в Ивановской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. Это касается сферы торговли, услуг, культуры, туризма, здравоохранения, а также сотрудников МФЦ и органов власти.