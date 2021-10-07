Власти Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление главного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <...> категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", – говорится в документе.

Там отмечается, что обязательной вакцинации подлежат работники торговли, сферы услуг, культуры, туризма, здравоохранения, а также сотрудники МФЦ и органов власти.

Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом до 20 октября, вторым – до 20 ноября. В результате власти рассчитывают достичь как минимум 80-процентного уровня коллективного иммунитета среди работников указанных сфер.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в России нужно ввести обязательную вакцинацию студентов и сотрудников промышленных предприятий от коронавируса.

Также он предложил увеличить долю вакцинированных сотрудников организаций до 80% от общего количества работников.