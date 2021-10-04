В России предложили ввести обязательную вакцинацию студентов от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России необходимо ввести обязательную вакцинацию студентов от коронавируса, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает ТАСС.

"По согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательные контингенты, подлежащие вакцинации. Как минимум хотел предложить включить в них студентов и сотрудников промышленных предприятий", – сказал Никитин.

Также он предложил увеличить долю вакцинированных сотрудников организаций до 80% от общего количества работников.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство будет оперативно реагировать на обращения студентов в случаях, если их права будут ущемлять в связи с отказом от вакцинации против коронавируса.

