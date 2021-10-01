В Минобрнауки РФ заявили, что вузы будут сами принимать решение о дистанционном обучении

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские вузы будут сами принимать решение о переходе на дистанционный формат работы и обучения, заявили в Минобрнауки РФ. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что данное решение должно приниматься на основе эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и решений на этот счет органов власти и Роспотребнадзора.
Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщал, что все российские вузы начали текущий учебный год в очном формате. Переводить студентов на удаленку пока не планируется.
Между тем глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявлял, что ведомство будет оперативно реагировать на обращения студентов в случаях, если их права будут ущемлять в связи с отказом от вакцинации против коронавируса.
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