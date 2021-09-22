В Минпросвещения назвали число школ, перешедших на дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе визита в Австрию рассказал, что лишь несколько российских школ перешли на дистанционный формат обучения из-за COVID-19.

"Единицы школ", – приводит его слова ТАСС.

Учебные заведения в стране работают в основном в очном формате, добавил министр.

Ранее Сергей Собянин заявил, что решение о переводе столичных школ на дистанционное обучение будет приниматься только в крайнем случае. При этом градоначальник уточнил, что в школах действуют санитарные ограничения.

