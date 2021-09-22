Государственный университет управления перешел на дистанционное обучение

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С 22 сентября по 6 октября Государственный университет управления (ГУУ) переходит на дистанционное обучение из-за неблагоприятной эпидситуации. Об этом сообщается на сайте вуза.

"С 22 сентября по 6 октября весь кампус Государственного университета управления будет закрыт на вход в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Все пропуска на территорию кампуса ГУУ будут заблокированы", – говорится в сообщении.

Занятия для студентов будут проводить в режиме видео-конференц-связи с использованием платформы Microsoft Teams.

В вузе отметили, что в ближайшие два дня преподаватели ГУУ разместят в личных кабинетах студентов учебные материалы и задания, обеспечивающие возможность их самостоятельного изучения.

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