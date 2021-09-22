Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста", – сказала она в эфире телеканала НТВ.
Глава Роспотребнадзора призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости.
Ранее главный внештатный педиатр Минздрава РФ Александр Баранов заявил, что в России необходимо сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для детей после выхода специального препарата. По его словам, процветание антивакцинального лобби наносит вред охране здоровья юного поколения.
Накануне в России подтвердили 19 179 новых случаев коронавируса. В 1 351 (7,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 7 313 851 (+0,26%) случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Алтае, Москве и Бурятии.
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