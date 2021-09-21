Воробьев заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье фиксируют рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева

По словам Воробьева, рост наблюдается с прошлой недели.

"Он не такой стремительный, но все же есть. Поэтому на здравоохранение накладывается очередная нагрузка. Уже нет необходимости разъяснять важность чистых рук, ношения масок и вакцинации", – отметил губернатор.

Воробьев заключил, что продолжит следить за этой темой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом в столице связан с сезоном. По его словам, осенью многие семьи возвращаются в город из отпусков.